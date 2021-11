Toulouse espace JOB Haute-Garonne, Toulouse Cinéma à l’espace JOB espace JOB Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

### Soirée Cinéma à l’espace JOB ### **Vendredi 3 décembre 20h30** ### Organisée par cinéciné7, qui regroupe des passionnés du 7èmes art, au sein du collectif JOB **DERSOU OUZALA** —————– ### film écologique d’Akira Kurozawa en VO – 1975 – 2h41 ### Avec Maksim Mounzouk et Youri Solomine ### _En 1902, Vladimir Arseniev, est chargé de faire le relevé topographique de la région d’Oussouri, située à l’est de la Sibérie. Dans la taïga, il fait la connaissance d’un étrange petit homme aux yeux bridés, Dersou Ouzala, un sage et habile trappeur…_ _Espace JOB_ _105 route de Blagnac_ _31200 Toulouse-sept deniers_ _Bus L1 et 70 sation vélo n° 240_

Entrée libre

Projection de DERSOU OUZALA film de Akira Kurozawa. Soirée proposée par le collectif JOB et Ciné Ciné 7 qui regoupe des passionnés du 7ème art
espace JOB
105 route de Blagnac
31200 Toulouse

