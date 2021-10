Arles Médiathèque Arles, Bouches-du-Rhône Cinédredi, aux couleurs du Japon Médiathèque Arles Catégories d’évènement: Arles

Médiathèque, le vendredi 22 octobre à 16:00

Chaque vendredi, un moment de cinéma autour d’un film* sélectionné par les vidéothécaires. **A découvrir…** (à partir de 16 ans) * _La réglementation ne permet pas de communiquer les titres des films proposés, hormis les documentaires proposés par la plate-forme Les Yeux doc. Si vous voulez connaître le programme détaillé, les informations sont disponibles à l’accueil de la médiathèque et à l’Espace Image et Son (1er étage)._ **Du vendredi 22 octobre au vendredi 26 novembre, le Japon sera mis à l’honneur et les films proposés seront donc des fictions japonaises ou des documentaires sur le Japon.**

Entrée libre

Projection d’un film tous les vendredis à 16h (hors vacances scolaires) Médiathèque Espace Van Gogh, Place Félix Rey 13200 Arles Arles Centre-Ville Bouches-du-Rhône

2021-10-22T16:00:00 2021-10-22T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Arles, Bouches-du-Rhône Autres Lieu Médiathèque Adresse Espace Van Gogh, Place Félix Rey 13200 Arles Ville Arles lieuville Médiathèque Arles