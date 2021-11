CINÉ VILLA EN COURS 3 Villa Rohannec’h, 10 décembre 2021, Saint-Brieuc.

du vendredi 10 décembre au dimanche 12 décembre à Villa Rohannec'h

Ce troisième et dernier temps fort proposé autour du cinéma sera consacré à la projection de deux longs métrages documentaires, Là-haut perchés du costarmoricain Raphaël Mathié et Walden du réalisateur suisse Daniel Zimmermann, en présence des réalisateurs. Ces deux films racontent, chacun à leur manière et dans des esthétiques différentes, des histoires du monde réel qui questionnent la condition humaine et la mondialisation. Un temps de rencontre spécifique autour d’un brunch convivial le dimanche matin, permettra au public d’échanger plus longuement avec les deux réalisateurs réunis aux côtés de Paul Wenninger, artiste associé à la villa Rohannec’h, qui clôt avec ce week-end de cinéma sa résidence artistique à la villa. _**Là-haut perchés**_ **de Raphaël Mathié** ——————————————- 2021, France, 107 minutes Fasciné par les gens ordinaire, Raphaël Mathié puise son inspiration dans le milieu rural. Après le succès de son film Dernière saison (Combalimon), portrait observateur et pudique de paysans attachés à leur terre, le cinéaste, installé à Plougrescant, revient avec son nouveau film documentaire Là-haut perchés. Le film raconte la vie d’une petite communauté villageoise, nichée à flanc de falaise, dans les Alpes-de-Haute-Provence. C’est une fresque intimiste et décalée qui questionne la condition humaine. Une détonante symphonie d’un monde en déshérence qui a décidé de se rallier à l’imaginaire et de se mettre en mouvement pour ne pas mourir. Diplômé du Centre universitaire de journalisme de Strasbourg (CUEJ) en 1993, Raphaël Mathié a pratiqué dans la presse écrite nationale une dizaine d’années avant de se former à la réalisation documentaire aux ateliers Varan à Paris. Il se consacre depuis au cinéma comme auteur-réalisateur. **Walden de Daniel Zimmermann** ——————————- 2018, Suisse, 106 minutes Après sa résidence à la villa Rohannec’h en août 2021, Daniel Zimmermann revient à Saint-Brieuc pour présenter son film multi-récompensé Walden. Le long-métrage est un commentaire méditatif et subtil sur l’absurdité de la rationalité économique que sous-tend la mondialisation. Dans la forêt du monastère d’Admont en Autriche, un arbre est abattu et transformé en milliers de lattes de bois. En train, en camion, en bateau et à la main, la pile de bois est transportée vers une mystérieuse destination finale au milieu de la forêt tropicale brésilienne, au Rio Negro. L’itinéraire des lamelles de bois suit l’une des voies centrales de commerce des matières premières mais, paradoxalement, à contre-sens de son acheminement. Avec treize plans panoramiques à 360°, le réalisateur s’engage dans la logique paradoxale des routes commerciales mondialisées. Chaque séquence de plans correspond à une étape. A l’image du roman éponyme de Henry David Thoreau, l’arbre effectue dans « Walden » un road trip paradoxal de 12’500 km. Une odyssée méditative et un subtil commentaire sur l’absurdité des logiques de rationalité économiques sous-tendant la mondialisation. Distinctions de Walden (sélection) : 2019 : Honorable Mention – CineEco Seia (Portugal) 2019 : Cinéma du réel – Paris (France) – Compétition internationale 2018 : Viennale – Vienna International Film Festival – Vienne (Autriche) – Sélection 2018 : Karlovy Vary International Film Festival – Prague (République tchèque) – Documentary Special Jury Prize 2018 : Zurich Film Festival – Zurich (Suisse) – Emerging Swiss Talent Award ### **INFOS PRATIQUES** **vendredi 10 décembre** Là-haut perchés de Raphaël Mathié Séance à 20h en présence du réalisateur, salle de projection de la villa Rohannec’h (RDC) **samedi 11 décembre** Walden de Daniel Zimmermann Séance à 20h en présence du réalisateur, salle de projection de la villa Rohannec’h (RDC) **dimanche 12 décembre à 11h** Brunch-rencontre avec les réalisateurs Raphaël Mathié, Daniel Zimmermann Modération : Paul Wenninger, réalisateur et artiste associé à la villa Rohannec’h. Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles. Villa Rohannec’h, 9 rue de Rohannec’h à Saint-Brieuc. Le passe sanitaire sera exigé pour accéder à la villa (certificat de vaccination, test RT-PCR négatif ou antigénique de moins de 72 h ou certificat de rétablissement).

Villa Rohannec’h 9 rue de Rohannec’h 22000 Saint-Brieuc Saint-Brieuc Côtes d’Armor



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-10T20:00:00 2021-12-10T23:00:00;2021-12-11T20:00:00 2021-12-11T23:00:00;2021-12-12T11:00:00 2021-12-12T12:30:00