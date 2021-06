Gannat Gannat Allier, Gannat CINÉ TARTINES – La Baleine et l’Escargote Gannat Gannat Catégories d’évènement: Allier

Gannat

CINÉ TARTINES – La Baleine et l’Escargote Gannat, 23 juin 2021-23 juin 2021, Gannat. CINÉ TARTINES – La Baleine et l’Escargote 2021-06-23 15:30:00 15:30:00 – 2021-06-23 Cinéma LE CHARDON Allée des Tilleuls

Gannat Allier EUR 4 4 “Ciné Tartines” c’est une séance spéciale avec 1 film enfant et 1 goûter au cinéma.

À l’écran : “La Baleine et l’Escargote”. Tarif : 4 € par personne cinemalechardon@ville-gannat.fr http://www.ville-gannat.fr/-Cinema-de-Gannat-Le-Chardon-221-.html “Ciné Tartines” c’est une séance spéciale avec 1 film enfant et 1 goûter au cinéma.

À l’écran : “La Baleine et l’Escargote”. Tarif : 4 € par personne

Détails Catégories d’évènement: Allier, Gannat Étiquettes évènement : Autres Lieu Gannat Adresse Cinéma LE CHARDON Allée des Tilleuls Ville Gannat lieuville 46.09721#3.19677