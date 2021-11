Tonneins Tonneins Lot-et-Garonne, Tonneins Ciné-Rencontre Réalisateur Tonneins Tonneins Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne

Tonneins Lot-et-Garonne « Marche avec les Loups »- Documentaire de Jean-Michel Bertrand.

Après avoir disparu pendant près de 80 ans, les loups sont en train de retrouver leurs anciens territoires. Ce film raconte le grand mystère de la dispersion des loups: comment les jeunes loups quittent le territoire qui les a vus naître, et la façon dont ces aventuriers partent à la conquête de nouveaux territoires.

– En présence du réalisateur Jean-Michel Bertrand.

– En partenariat avec Écrans 47. Ciné-Rencontre Réalisateur.

