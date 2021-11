Biars-sur-Cère Biars-sur-Cère Biars-sur-Cère, Lot Ciné Rencontre : Olivier Arsandaux pour “Facteur X : sur la Route de l’Excellence” Biars-sur-Cère Biars-sur-Cère Catégories d’évènement: Biars-sur-Cère

Biars-sur-Cère Lot Biars-sur-Cère Le cinéma Robert Doisneau accueille le réalisateur de Bretenoux Olivier Arsandaux pour son documentaire “Facteur X : sur la route de l’excellence”.

A travers ce documentaire, nous découvrons différents portraits de chefs femmes et hommes de la haute gastronomie qui nous racontent leur parcours : Virginie BASSELOT, Sébastien BRAS, Dominique CRENN, Alexandre GAUTHIER, Julien POISOT, Emmanuel RENAUT, Fabrice VULIN

En présence du chef Julien Poisot, 1 étoile Michelin, Château de Mercuès (Lot). +33 5 65 38 03 79 DR

