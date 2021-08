Saint-Malo Saint-Malo Ille-et-Vilaine, Saint-Malo Ciné-rencontre : Les Pépites Saint-Malo Saint-Malo Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Saint-Malo

Ciné-rencontre : Les Pépites Saint-Malo, 19 août 2021, Saint-Malo. Ciné-rencontre : Les Pépites 2021-08-19 20:15:00 – 2021-08-19 Théodore Monod La Grande Passerelle

Saint-Malo Ille-et-Vilaine Saint-Malo Vous êtes invités à découvrir l’association « Pour un Sourire d’Enfant (PSE) », qui vient en aide depuis 25 ans aux enfants

parmi les plus pauvres du Cambodge. Après la présentation du film « Les Pépites » de Xavier de Lauzanne (élu Meilleur documentaire de la décennie 2010-2019 par Allociné), quatre jeunes volontaires de l’association témoigneront de la richesse et de l’impact de leur mission humanitaire auprès des enfants. Des Pyrénées Orientales à la Bretagne, la tournée d’été sera l’occasion de sensibiliser le grand public à la situation d’enfants au Cambodge et des moyens de les aider. En réponse à leur initiative, de nombreuses portes se sont ouvertes à ces jeunes volontaires solidaires à l’enthousiasme débordant. Séance ouverte à tous. contact@levaubancinema.fr +33 2 99 80 00 00 Vous êtes invités à découvrir l’association « Pour un Sourire d’Enfant (PSE) », qui vient en aide depuis 25 ans aux enfants

Lieu Saint-Malo Adresse Théodore Monod La Grande Passerelle Ville Saint-Malo