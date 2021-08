Romainville Cinéma Le Trianon Romainville, Seine-Saint-Denis Ciné-Rencontre : Gogo Cinéma Le Trianon Romainville Catégories d’évènement: Romainville

Seine-Saint-Denis

Ciné-Rencontre : Gogo Cinéma Le Trianon, 26 septembre 2021, Romainville. Ciné-Rencontre : Gogo

Cinéma Le Trianon, le dimanche 26 septembre à 16:30

À 94 ans, Gogo intègre l’école de son village et devient la plus vieille écolière du monde. Mère de trois enfants, sage-femme depuis 75 ans, elle partage aujourd’hui les bancs de l… Rencontre avec le réalisateur Pascal Plisson Cinéma Le Trianon Place Carnot, Romainville, France Romainville Seine-Saint-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-26T16:30:00 2021-09-26T18:30:00

Détails Catégories d’évènement: Romainville, Seine-Saint-Denis Autres Lieu Cinéma Le Trianon Adresse Place Carnot, Romainville, France Ville Romainville lieuville Cinéma Le Trianon Romainville