Saint-Pierre-en-Auge Cinéma Le Rexy Calvados, Saint-Pierre-en-Auge Ciné-rencontre Cinéma Le Rexy Saint-Pierre-en-Auge Catégories d’évènement: Calvados

Saint-Pierre-en-Auge

Ciné-rencontre Cinéma Le Rexy, 28 novembre 2021, Saint-Pierre-en-Auge. Ciné-rencontre

Cinéma Le Rexy, le dimanche 28 novembre à 15:00

**Documentaire français Bruno Romy/1h10** Que se passe-t-il dans une classe une fois que la porte s’est refermée ? Ce documentaire raconte la vie secrète des écoliers. Tout ce qu’on ne voit jamais, tout ce qu’ils ne nous racontent pas : les apartés et les rêveries, les bisbilles et l’entraide, les petites peurs et les grands doutes… Apprendre à vivre et faire société, autant qu’à lire ou à compter. _Une chronique à l’esprit buissonnier pour filmer 24 écoliers à hauteur d’enfants._

Tarif plein : 5€, -18 ans : 4€

Projection du documentaire Ecoliers suivie de l’intervention du réalisateur Bruno Romy Cinéma Le Rexy 9 rue de l’Abbaye 14170 Saint Pierre en Auge Saint-Pierre-en-Auge Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-28T15:00:00 2021-11-28T16:30:00

Détails Catégories d’évènement: Calvados, Saint-Pierre-en-Auge Autres Lieu Cinéma Le Rexy Adresse 9 rue de l'Abbaye 14170 Saint Pierre en Auge Ville Saint-Pierre-en-Auge lieuville Cinéma Le Rexy Saint-Pierre-en-Auge