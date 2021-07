Joinville-le-Pont Parc du Parangon Joinville-le-Pont, Val-de-Marne Ciné Plein Air « Pirates des Caraïbes » Parc du Parangon Joinville-le-Pont Catégories d’évènement: Joinville-le-Pont

Rendez-vous le **samedi 17 Juillet à 22h face au château du Parangon** pour profiter d’une séance gratuite du premier volet de la célèbre franchise, Pirates des Caraïbes. Durée du film : 2h20. Pour vous mettre dans l’ambiance, **vous êtes invités à venir déguisés**, et les jeunes en stage ados cette semaine-là auront créé des décors pour vous divertir encore plus ! Pour compléter ce programme, vous aurez la possibilité de pique-niquer dans le parc, et de **vous régaler avec la vente de crêpes, boissons et popcorn sur place**. Pensez à apporter vos plaids ou autres chaises pliantes !

Séance gratuite, entrée libre dans la limite des places disponibles. Port du masque obligatoire à partir de 11 ans.

