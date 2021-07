Marmande Marmande Lot-et-Garonne, Marmande Ciné Plein air – film Le Prince oublié Marmande Marmande Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne

Ciné Plein air – film Le Prince oublié Marmande, 2 août 2021-2 août 2021, Marmande. Ciné Plein air – film Le Prince oublié 2021-08-02 22:00:00 – 2021-08-02 00:00:00 Rue Bernard Palissy HLM Lolya

Le ciné plein air revient à Lolya avec le film « Le Prince oublié », diffusé à la tombée de la nuit.

