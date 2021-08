Ramonville-Saint-Agne Place Charles-de-Gaulle Haute-Garonne, Ramonville-Saint-Agne Ciné plein air à l’occasion de la journée européenne des initiatives citoyennes et de la transition Place Charles-de-Gaulle Ramonville-Saint-Agne Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Place Charles-de-Gaulle, le mardi 21 septembre à 20:30

en partenariat avec l’[association Film, Recherche, Développement durable](https://blogs.univ-tlse2.fr/fredd/) (FReDD). **Au programme** Table ronde Projection du film _Douce France_ de Geoffrey Couanon. [https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19590816&cfilm=285481.html](https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19590816&cfilm=285481.html)

Gratuit

Une soirée dédiée à la citoyenneté et aux questions environnementales. Place Charles-de-Gaulle Mairie ramonville Ramonville-Saint-Agne Haute-Garonne

2021-09-21T20:30:00 2021-09-21T23:00:00

