Ciné Passion « Pour la France »

Dordogne Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac Film en salle le 8 février 2023 de Rachid Hami. Drame. 1h53

Avec Karine Leklou, Shaïn Boumedine, Lubna Azabal Résumé :

Lors d'un rituel d'intégration dans la prestigieuse École Militaire de Saint-Cyr, Aïssa, 23 ans, perd la vie. Face à une Armée qui peine à reconnaître ses responsabilités, Ismaël, son grand frère, se lance dans une bataille pour la vérité. Son enquête sur le parcours de son cadet va faire ressurgir ses souvenirs, de leur enfance à Alger aux derniers moments ensemble à Taipei. Film en salle le 8 février 2023 de Rachid Hami. Drame. 1h53. Avec Karine Leklou, Shaïn Boumedine, Lubna Azabal.

