Tonneins

Ciné-Mômes – Les Petits Contes de la nuit Tonneins, 28 octobre 2021, Tonneins. Ciné-Mômes – Les Petits Contes de la nuit 2021-10-28 14:30:00 – 2021-10-28 15:40:00 Rue Maréchal Foch Cinéma Le Rex

Tonneins Lot-et-Garonne Tonneins Lot-et-Garonne EUR 3.5 3.5 Ciné-Mômes “Les Petits Contes de la nuit” (À partir de 3 ans).

– À 14h30: Film d’Animation.

Une histoire, un câlin, un bon lit, il en faut peu pour bien dormir ! Six contes-doudous pour aborder avec les tout-petits l’univers du sommeil et de la nuit.

– Ciné-Contes avec Jean-Pierre Avinent.

