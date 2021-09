Nantes Médiathèque Lisa-Bresner Loire-Atlantique, Nantes Ciné manga / Dr. Stone Médiathèque Lisa-Bresner Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Gratuit : oui À partir de 10 ans Sur inscription Un film de Boichi et Shinya Iino – 3×24 mn En collaboration avec Forum Thalie 3700 ans se sont écoulés depuis qu’un mystérieux flash a pétrifié tous les êtres vivants de la Terre. Senku, génie adolescent, est le premier à se réveiller. Avec son meilleur ami Taiju et d’autres adolescents, Senku va tout faire pour libérer l’humanité et fonder une nouvelle civilisation. Médiathèque Lisa-Bresner adresse1} Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100 Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne 02 40 41 54 00 http://bm.nantes.fr

