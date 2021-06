Colomiers Mairie de Colomiers Colomiers, Haute-Garonne Ciné-ma différence Mairie de Colomiers Colomiers Catégories d’évènement: Colomiers

### Ciné-ma différence : le samedi 12 juin à 14h30 ![](https://www.ville-colomiers.fr/fileadmin/_processed_/8/8/csm_envole_moi_beandeau_cb40f2deb7.png) > Envole-moi De **Christophe Barratier**. Avec **Victor Belmondo, Yoann Eloundou, Gérard Lanvin**. Comédie dramatique française 2021. Durée : 1h31min. Thomas passe ses nuits en boites et ses journées au lit, jusqu’au jour où son père, le docteur Reinhard, lassé de ses frasques, décide de lui couper les vivres et lui impose de s’occuper d’un de ses jeunes patients. Marcus a douze ans et vit seul avec sa maman. Il souffre depuis sa naissance d’une maladie grave qui rythme ses journées, entre le centre d’accueil médicalisé et des séjours répétés à l’hôpital… ### Ciné-ma différence, c’est quoi ? Des séances de cinéma tous publics, adaptées pour les personnes dont le handicap peut entraîner des troubles du comportement. Présence de bénévoles / Information de l’ensemble du public / Son modéré / Lumière éteinte doucement / Absence de publicité et de bandes annonces. > Tous les deuxièmes samedis du mois. Horaires ——– de 14h30 à 16h00. **Détails sur le lieu**: Cinéma le Central – 43 rue du Centre Cinéma le Central – 43 rue du Centre Mairie de Colomiers 1 Place Alex Raymond, 31770 Colomiers Colomiers Plein Centre Haute-Garonne

