Soulomès Soulomès Lot, Soulomès Ciné Lot 2021 à Soulomès Soulomès Soulomès Catégories d’évènement: Lot

Soulomès

Ciné Lot 2021 à Soulomès Soulomès, 13 octobre 2021, Soulomès. Ciné Lot 2021 à Soulomès 2021-10-13 20:30:00 – 2021-10-13

Soulomès Lot Soulomès 6 EUR Projection à la Grange du Causse à Soulomès à 20h30 du film “Un Triomphe” réalisé par Emmanuel Courcol, avec Kad Merad.

Synopsis : Un acteur en galère accepte pour boucler ses fins de mois d’animer un atelier théâtre en prison. Surpris par les talents de comédien des détenus, il se met en tête de monter avec eux une pièce sur la scène d’un vrai théâtre. Commence alors une formidable aventure humaine. Inspiré d’une histoire vraie. La Communauté de communes du causse de Labastide-Murat vous propose, en partenariat avec Cinélot et la Fédération des foyers ruraux du Lot, la diffusion de plusieurs films.

Pass sanitaire obligatoire. +33 5 65 20 08 50 Projection à la Grange du Causse à Soulomès à 20h30 du film “Un Triomphe” réalisé par Emmanuel Courcol, avec Kad Merad.

Synopsis : Un acteur en galère accepte pour boucler ses fins de mois d’animer un atelier théâtre en prison. Surpris par les talents de comédien des détenus, il se met en tête de monter avec eux une pièce sur la scène d’un vrai théâtre. Commence alors une formidable aventure humaine. Inspiré d’une histoire vraie. ©Cinélot dernière mise à jour : 2021-09-30 par OT Labastide-Murat

Détails Catégories d’évènement: Lot, Soulomès Autres Lieu Soulomès Adresse Ville Soulomès lieuville 44.63044#1.59596