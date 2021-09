Lille Le Grand Sud Lille, Nord Ciné Lille-Sud : “Coco” Le Grand Sud Lille Catégories d’évènement: Lille

Le Grand Sud, le mercredi 27 octobre à 14:30

À l’occasion des vacances scolaires, assistez en famille à une projection gratuite du film “Coco” des Studios Disney & Pixar, sorti en 2016. Depuis plusieurs générations, la musique est bannie dans la famille de Miguel. Un vrai déchirement pour le jeune garçon dont le rêve est de devenir un musicien aussi accompli que son idole, Ernesto de la Cruz. Bien décidé à prouver son talent, Miguel, par un étrange concours de circonstances, se retrouve propulsé dans un endroit aussi étonnant que coloré : le Pays des Morts. Là, il se lie d’amitié avec Hector, un gentil garçon mais un peu filou sur les bords. >>> Réservation indispensable

Le Grand Sud 50 rue de l'Europe, 59000 LILLE Lille

2021-10-27T14:30:00 2021-10-27T16:30:00

