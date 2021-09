Romainville Cinéma Le Trianon Romainville, Seine-Saint-Denis Ciné-Kamishibaï : Métamorphoses Cinéma Le Trianon Romainville Catégories d’évènement: Romainville

NOVEMBRE • LA CHENILLE ET LA POULE • PAWO • D’UNE CITÉ L’AUTRE Au fil de la séance de cinéma, les enfants découvriront les transformations naturelles des sai… Lecture de contes sur le thème de la métamophose Cinéma Le Trianon Place Carnot, Romainville, France Romainville Seine-Saint-Denis

