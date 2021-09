Magny-les-Hameaux LE CINOCHE Magny-les-Hameaux, Yvelines Ciné jeune – Les Nouveaux Héros LE CINOCHE Magny-les-Hameaux Catégories d’évènement: Magny-les-Hameaux

**Synopsis :** Un petit génie de la robotique nommé Hiro Hamada découvre qu’un complot criminel menace de détruire la ville de San Fransokyo. Avec l’aide de son plus proche ami, Baymax le robot infirmier, et de ses compagnons qu’il va transformer en une bande de superhéros high-tech, Hiro va tout faire pour sauver la ville et sa population de l’infâme Yokai. **Durée :** 1h48 **Date de sortie :** 11 février 2015 **Réalisateur :** Don Hall

Entrée gratuite

Dans le cadre de la fête de la science à Magny-les-Hameaux, LE CINOCHE vous propose de (re)découvrir “Les Nouveaux Héros”. LE CINOCHE 23 Rue des Écoles Jean Baudin, 78114 Magny-les-Hameaux Magny-les-Hameaux Cressely Yvelines

2021-10-09T17:00:00 2021-10-09T18:30:00

