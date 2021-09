Ciné-Halloween : Poupelle Cinéma Le Trianon, 31 octobre 2021, Romainville.

Ciné-Halloween : Poupelle

Cinéma Le Trianon, le dimanche 31 octobre à 16:00

**Avant-première** **Venez déguisés** dans vos plus effrayants accoutrements pour un défilé de monstres avant la séance dans une ambiance horrifique ! Des cahiers de jeux Poupelle seront offerts aux déguisés. **Synopsis du film** Lubicchi vit au milieu de grandes cheminées dont l’épaisse fumée recouvre depuis toujours le ciel de sa ville. Il aimerait prouver à tous que son père disait vrai et que, par-delà les nuages, il existe des étoiles. Un soir d’Halloween, le petit ramoneur rencontre Poupelle, une étrange créature faite de détritus avec qui il décide de partir à la découverte du ciel. C’est une histoire fantastique, dans un monde totalitaire et rétrofuturiste, avec des monstres de déchets qui peuvent faire penser à ceux du Voyage de Chihiro. C’est un récit d’apprentissage, celui d’un enfant empêché de toutes parts (par sa condition sociale, familiale, et physique) et qui va réussir à faire de grandes choses grâce à son ouverture d’esprit et sa capacité à rêver et espérer. Les chansons qui ponctuent le film nous embarquent et adoucissent l’univers sombre du film, pour en faire un conte d’halloween accessible à tous.

Avant-première. Venez déguisés dans vos plus effrayants accoutrements !

Cinéma Le Trianon Place Carnot, Romainville, France Romainville Seine-Saint-Denis



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-31T16:00:00 2021-10-31T18:00:00