Manger… ou être mangé ?! Telle est la question qui se posera tout au long de cette inquiétante soirée où nous vous convions en ce sombre dimanche d’Halloween ! L’occasion de jeter un coup de projecteur sur une nouvelle génération de cinéastes qui revisite le genre du fantastique, dans la foulée de la Palme d’or de Julia Ducournau pour _TITANE_ cet été. BONUS ! en avant-programme de chaque film, les courts-métrages qui ont révélé ces deux obscures étoiles montantes du cinéma. **19h :** _**LA NUÉE**_ RÉALISÉ PAR JUST PHILIPPOT FRANCE | 2020 | 1H41 INTERDIT AUX MOINS DE 12 ANS SÉLECTION SEMAINE DE LA CRITIQUE AU FESTIVAL DE CANNES 2020 Avec Suliane Brahim, Sofian Khammes, Marie Narbonne Difficile pour Virginie de concilier sa vie d’agricultrice avec celle de mère célibataire. Pour sauver sa ferme de la faillite, elle se lance à corps perdu dans le business des sauterelles comestibles. Mais peu à peu, ses enfants ne la reconnaissent plus : Virginie semble développer un étrange lien obsessionnel avec ses sauterelles… **22h :** _**GRAVE**_ RÉALISÉ PAR JULIA DUCOURNAU FRANCE | 2016 | 1H38 INTERDIT AUX MOINS DE 16 ANS Avec Garance Marillier, Ella Rumpf, Rabah Nait Oufella Dans la famille de Justine tout le monde est vétérinaire et végétarien. À 16 ans, elle est une adolescente surdouée sur le point d’intégrer l’école véto où sa sœur ainée est également élève. Mais, à peine installés, le bizutage commence pour les premières années. On force Justine à manger de la viande crue. C’est la première fois de sa vie. Les conséquences ne se font pas attendre. Justine découvre sa vraie nature. Venez découvrir deux films emblématiques de cette nouvelle vague de l’étrange et de l’inquiétant… Cinéma Le Trianon Place Carnot, Romainville, France Romainville Seine-Saint-Denis

