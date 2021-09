Romainville Cinéma Le Trianon Romainville, Seine-Saint-Denis Ciné-FLE : Donne-moi des ailes Cinéma Le Trianon Romainville Catégories d’évènement: Romainville

Seine-Saint-Denis

Ciné-FLE : Donne-moi des ailes Cinéma Le Trianon, 21 octobre 2021, Romainville. Ciné-FLE : Donne-moi des ailes

Cinéma Le Trianon, le jeudi 21 octobre à 14:15

Christian, scientifique visionnaire, étudie les oies sauvages. Pour son fils, adolescent obnubilé par les jeux vidéos, l’idée de passer des vacances avec son père en pleine nature est… Une programmation choisie avec des formatrices en français langue étrangère pour les apprenants en français. Cinéma Le Trianon Place Carnot, Romainville, France Romainville Seine-Saint-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-21T14:15:00 2021-10-21T16:15:00

Détails Catégories d’évènement: Romainville, Seine-Saint-Denis Autres Lieu Cinéma Le Trianon Adresse Place Carnot, Romainville, France Ville Romainville lieuville Cinéma Le Trianon Romainville