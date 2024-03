Ciné-échanges LA RIVIERE Guipry-Messac, jeudi 28 mars 2024.

Ciné-échanges LA RIVIERE Guipry-Messac Ille-et-Vilaine

On se retrouve au #cinemaalliance pour découvrir le film de Dominique Marchais, lauréat du Prix Jean Vigo, qui nous emmène le long des rivières coulant entre Pyrénées et Atlantique.

À travers une palette de couleurs douces et chatoyantes, Bonnefrite met en dessin le projet de Dominique Marchais qui continue de creuser le même sillon, celui du paysage et de sa possible disparition, dans une approche à la fois sensible et érudite, élégiaque et mélancolique. Deux yeux nous interpellent, comme une invitation à plonger dans ces cours d’eau, à regarder ce qui se passe dans la rivière, derrière la surface des choses. Comme une invitation à préserver, à notre échelle, les écosystèmes bouleversés par l’activité humaine. Et deux poissons s’invitent dans la danse.

Cette soirée est co-organisée avec Fabrice Croizé de l’association LA PUCE avec la présence exceptionnelle d’Evelyne Ollivier-Lorphelin, administratrice à Eau et Rivières de Bretagne. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-28 20:30:00

fin : 2024-03-28 23:00:00

22 rue de Vannes

Guipry-Messac 35480 Ille-et-Vilaine Bretagne contact@alliancecine.fr

