Ciné-échange : Terra libre Jaux, 17 septembre 2021, Jaux.

Ciné-échange : Terra libre 2021-09-17 19:45:00 – 2021-09-17

Jaux Oise Jaux

Venez rencontrer deux indigènes ainsi que le fondateur de planète amazone.

Carnet de bord, enquête, mais aussi panorama historique retraçant plus de 30 ans de lutte, ‘Terra Libre’ met à nu l’inertie, le renoncement et la compromission des gouvernants, devenus complices et parfois même acteurs d’un écocide de masse. Face au risque de notre propre extinction, le sursaut des gardiens de l’Amazonie et leur appel à l’union sacrée pour protéger les générations futures est un espoir et une inspiration pour l’humanité.

