Ciné Doc Kistin Café Runan, samedi 23 mars 2024.

Ciné Doc Kistin Café Runan Côtes-d’Armor

Projection du film documentaire Les Oiseaux de nuit de

Dana Melaver et Tom Claudon sur la pollution lumineuse.

Quelle est la saison des tomates ? En Bretagne, c’est toute l’année. Grâce à l’essor des LED, l’ouest de la France voit s’implanter de plus en plus de serres industrielles qui ont recourt à l’éclairage artificiel. Ce phénomène a de sérieuses conséquences sur la faune, la flore et les humains alentours…

En présence de l’un des protagonistes du film. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-23 20:00:00

fin : 2024-03-23 23:00:00

Kistin Café 3 Rue de l’Église

Runan 22260 Côtes-d’Armor Bretagne kistincafe@mailo.com

