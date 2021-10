Ciné-débat « La Solitude malgré moi » Cinéma Grand Écran, 14 octobre 2021, Libourne.

Ciné-débat « La solitude malgré moi » avec le Réseau Santé Social Jeunes et l’Hôpital de jour La Clé des Champs du Centre hospitalier de Libourne (200 places) Une soirée pour explorer le thème de la solitude à travers le regard croisé des jeunes et des patients d’un hôpital de jour avec la diffusion des courts-métrages « Solitudes » du RSSJ et « Geek Friends » de l’HDJ La Clé des Champs. « Geek Friends » est une fiction qui traite de la rencontre et de la découverte de l’autre ou comment dépasser les relations virtuelles pour créer de réelles amitiés. Ciné-débat en présence des jeunes du RSSJ ainsi que des patients et des soignants de l’HDJ ayant participé à la réalisation des courts-métrages. Débat animé par l’équipe du RSSJ et de l’HDJ La Clé des champs.

