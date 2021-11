Ciné-débat: Des grenouilles sur le toit Le Blanc Le Blanc, 27 novembre 2021, Le BlancLe Blanc.

Ciné-débat: Des grenouilles sur le toit 42 avenue de la République Le Blanc Le Blanc

2021-11-27 14:00:00 – 2021-11-27

Le Blanc Indre 42 avenue de la République Le Blanc Indre

Le Blanc Conçu, réalisé et autoproduit par de jeunes cinéastes animaliers, il témoigne d’une liberté de ton nouvelle, dans laquelle la nature et la faune cohabitent avec poésie, humour et aventure. Ce film est une introduction aux problématiques de la migration mais au-delà, il porte une réfexion sur le regard des Hommes face à la liberté d’un peuple animal nomade. Support de sensibilisation, le film a été réalisé grâce à l’aide des différents organismes en charge du suivi et de la protection des Grues Cendrées. Présence des deux réalisateurs Arnaud Devroute et Maxence Lamoureux pour échanger sur le film. Thomas Chatton, chargé d’étude d’Indre Nature et Tony Williams, naturaliste indépendant seront également présents pour répondre aux questions sur l’hivernage des Grues cendrées en Brenne.

Dans le cadre du week-end Grues, venez assister à la projection d’un film documentaire de 51 min sur la migration des Grues.

cinema.studio.leblanc@orange.fr +33 2 54 37 22 88 http://www.ville-leblanc.fr/

Conçu, réalisé et autoproduit par de jeunes cinéastes animaliers, il témoigne d’une liberté de ton nouvelle, dans laquelle la nature et la faune cohabitent avec poésie, humour et aventure. Ce film est une introduction aux problématiques de la migration mais au-delà, il porte une réfexion sur le regard des Hommes face à la liberté d’un peuple animal nomade. Support de sensibilisation, le film a été réalisé grâce à l’aide des différents organismes en charge du suivi et de la protection des Grues Cendrées. Présence des deux réalisateurs Arnaud Devroute et Maxence Lamoureux pour échanger sur le film. Thomas Chatton, chargé d’étude d’Indre Nature et Tony Williams, naturaliste indépendant seront également présents pour répondre aux questions sur l’hivernage des Grues cendrées en Brenne.

©FIFO

42 avenue de la République Le Blanc Le Blanc

dernière mise à jour : 2021-11-10 par