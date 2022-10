CINÉ COUP DE COEUR – Film & débat : Vous ne désirez que moi de Claire Simon Trouville-sur-Mer Trouville-sur-Mer Catégories d’évènement: Calvados

Trouville-sur-Mer

CINÉ COUP DE COEUR – Film & débat : Vous ne désirez que moi de Claire Simon Trouville-sur-Mer, 28 octobre 2022, Trouville-sur-Mer. CINÉ COUP DE COEUR – Film & débat : Vous ne désirez que moi de Claire Simon

Boulevard de la Cahotte Les Cures Marines Trouville-sur-Mer Calvados Les Cures Marines Boulevard de la Cahotte

2022-10-28 – 2022-10-28

Les Cures Marines Boulevard de la Cahotte

Trouville-sur-Mer

Calvados Rendez-vous le 28 octobre pour une nouvelle séance du ciné Coup de Coeur ! Le ciné-club de Trouville-sur-Mer « Ciné Coup Cœur » propose le dernier vendredi de chaque mois un grand film du répertoire suivi d’un débat. Une soirée conviviale avec au menu :

– Un programme court (archive, clip ou court métrage sur Trouville)

– Une projection

– Un débat autour du film VENDREDI 28 OCTOBRE, 19h : Vous ne désirez que moi de Claire Simon

Présenté par Claire Simon

La singularité de Claire Simon est d’osciller entre le documentaire et la fiction. Le documentaire s’immisce dans toutes les fictions, comme par exemple dans « Les bureaux de Dieu », et la fiction dans tous ses documentaires comme dans « Récréations ».

Il est apparu comme une évidence d’inviter Claire Simon à Ciné Coup de Coeur pour son dernier film « Vous ne désirez que moi », en ce mois d’octobre où Marguerite Duras est traditionnellement célébrée à Trouville. En effet, c’est à Yann Andréa, dernier compagnon de Marguerite Duras, que Claire Simon rend hommage en adaptant dans son film sont texte « Je voudrais parler de Duras », interprété magistralement par Emmanuelle Devos et Swann Arlaud. Rendez-vous le 28 octobre pour une nouvelle séance du ciné Coup de Coeur ! Le ciné-club de Trouville-sur-Mer « Ciné Coup Cœur » propose le dernier vendredi de chaque mois un grand film du répertoire suivi d’un débat. Une soirée conviviale avec au… Les Cures Marines Boulevard de la Cahotte Trouville-sur-Mer

dernière mise à jour : 2022-10-04 par

Détails Catégories d’évènement: Calvados, Trouville-sur-Mer Autres Lieu Trouville-sur-Mer Adresse Trouville-sur-Mer Calvados Les Cures Marines Boulevard de la Cahotte Ville Trouville-sur-Mer lieuville Les Cures Marines Boulevard de la Cahotte Trouville-sur-Mer Departement Calvados

Trouville-sur-Mer Trouville-sur-Mer Calvados https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/trouville-sur-mer/

CINÉ COUP DE COEUR – Film & débat : Vous ne désirez que moi de Claire Simon Trouville-sur-Mer 2022-10-28 was last modified: by CINÉ COUP DE COEUR – Film & débat : Vous ne désirez que moi de Claire Simon Trouville-sur-Mer Trouville-sur-Mer 28 octobre 2022 Boulevard de la Cahotte Les Cures Marines Trouville-sur-Mer Calvados Calvados Trouville-sur-Mer

Trouville-sur-Mer Calvados