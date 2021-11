CINE-CONTE MUSICAL : « JE SUIS COMME ÇA DE CY & JU » DÈS 3 ANS Beauvais, 11 mai 2022, Beauvais.

CINE-CONTE MUSICAL : « JE SUIS COMME ÇA DE CY & JU » DÈS 3 ANS Beauvais

2022-05-11 17:00:00 – 2022-05-11 18:00:00

Beauvais Oise Beauvais

5 6.2 “JE SUIS COMME ÇA” est une création originale, un spectacle musical autour d’une belle histoire, celle d’un petit pantin de bois qui malgré son handicap va vivre une aventure incroyable et s’accepter tel qu’il est. « JE SUIS COMME ÇA » est une histoire d’amitié, de courage et de confiance en soi, entre le rêve et la réalité, laissez-vous embarquer dans cette captivante aventure.

Laisser vous, vous emporter Samedi à 17h avec Cy et Ju.

“JE SUIS COMME ÇA” est une création originale, un spectacle musical autour d’une belle histoire, celle d’un petit pantin de bois qui malgré son handicap va vivre une aventure incroyable et s’accepter tel qu’il est. « JE SUIS COMME ÇA » est une histoire d’amitié, de courage et de confiance en soi, entre le rêve et la réalité, laissez-vous embarquer dans cette captivante aventure.

Laisser vous, vous emporter Samedi à 17h avec Cy et Ju.

a.monfort@asca-asso.com https://www.asca-asso.com/liste-concerts/2021-2022/je-suis-comme-ca-de-cy-ju/

“JE SUIS COMME ÇA” est une création originale, un spectacle musical autour d’une belle histoire, celle d’un petit pantin de bois qui malgré son handicap va vivre une aventure incroyable et s’accepter tel qu’il est. « JE SUIS COMME ÇA » est une histoire d’amitié, de courage et de confiance en soi, entre le rêve et la réalité, laissez-vous embarquer dans cette captivante aventure.

Laisser vous, vous emporter Samedi à 17h avec Cy et Ju.

JE SUIS COMME ÇA DE CY & JU

Beauvais

dernière mise à jour : 2021-11-23 par