Mont-Dore Mont-Dore Mont-Dore, Puy-de-Dôme Ciné-conférence : Toi l’Auvergnat, dernier paysan Mont-Dore Mont-Dore Catégories d’évènement: Mont-Dore

Puy-de-Dôme

Ciné-conférence : Toi l’Auvergnat, dernier paysan Mont-Dore, 29 septembre 2021, Mont-Dore. Ciné-conférence : Toi l’Auvergnat, dernier paysan 2021-09-29 16:00:00 16:00:00 – 2021-09-29 Rue Lavialle Cinéma L’Olympic

Mont-Dore Puy-de-Dôme Film présenté en ciné-conférence par le réalisateur René Duranton. cinemaolympic@gmail.com +33 4 73 65 02 88 dernière mise à jour : 2021-09-24 par

Détails Catégories d’évènement: Mont-Dore, Puy-de-Dôme Autres Lieu Mont-Dore Adresse Rue Lavialle Cinéma L'Olympic Ville Mont-Dore lieuville 45.57579#2.80953