Ciné-concert

Médiathèque centre-ville, le dimanche 5 décembre à 16:00

Venez profiter du grand film d’animation sur les fourmis et autre coccinelle dans une configuration inédite : trois musiciens au piano, guitare, basse, clarinette et diverses percussions accompagnent les pérégrinations à l’écran de ces petits êtres fascinants. Pour petits, moyens et grands et tous les amateurs d’insectes sociaux qui se chamaillent ! Avec Frédéric Harranger, percussions et vents, Ludovic Lefebvre, guitare et piano, Nicolas Wurtz, basse. Au-delà de 10 min après le début du concert plus aucune entrée ne sera autorisée. Merci de votre compréhension. Depuis le 21 juillet, l’accès aux médiathèques est conditionné à la présentation d’un passe sanitaire complet pour les plus de 17 ans. A compter du 30 septembre, cette mesure s’applique également aux enfants de 12 ans et plus.

Entrée libre dans la limite des places disponibles.

Minuscule, la vallée des fourmis perdues. Dès 3 ans.

Médiathèque centre-ville 33, rue du gouverneur général Eboué, Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux Hauts-de-Seine



