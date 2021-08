Rixheim Musée du Papier peint Haut-Rhin, Rixheim Ciné-Club Woody et les Robots Musée du Papier peint Rixheim Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Rixheim

Ciné-Club Woody et les Robots Musée du Papier peint, 10 septembre 2021, Rixheim.

Musée du Papier peint, le vendredi 10 septembre à 19:00

Woody et les robots est un film rélisé par Woody Allen, sorti en 1973. En 2173, un homme congelé est ramené à la vie par des chirurgiens révolutionnaires. Arrêté, il se débat dans une société gadgetisée dont la vie est réglée par des robots. En effet, Monroe, dépourvu d’identité biométrique, est le candidat idéal pour infiltrer le “Aries Project” du gouvernement dictatorial en place. Risquant d’être arrêté, il fuit en se déguisant en robot et atterrit dans la maison de Luna Schlosser, bourgeoise socialiste utopique. Projection en écho avec l’exposition temporaire « Perspectives, quand le mur s’habille d’architecture ». Entrée libre, réservation obligatoire. Visite du musée possible avant la projection. Renseignements et réservation par téléphone au 03 89 64 24 56 ou par mail : [musee.papier.peint@orange.fr](mailto:musee.papier.peint@orange.fr) Cine-Club en partenariat avec Musées Mulhouse Sud Alsace.

Entrée libre, réservation obligatoire

Musée du Papier peint La Commanderie – 28, rue Zuber 68171 Rixheim

2021-09-10T19:00:00 2021-09-10T20:30:00

