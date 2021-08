Ciné-club Vidéodrome : Elephan Man Cinématographe (Le), 20 septembre 2021, Nantes.

2021-09-20

Horaire : 20:30 23:00

Gratuit : non Tarif plein 5€ / tarif réduit 3€

“Elephant Man” de David Lynch USA, 1980, 2h04, VOSTF • avec Anthony Hopkins, John Hurt, Anne Bancroft À Londres, à la fin du 19e siècle, John Merrick, dont les difformités lui ont valu le surnom d’Elephant Man, est exhibé dans les foires. Ému par son sort et désirant l’étudier, le docteur Treves le rachète à son propriétaire et découvre qu’il est loin d’être le simplet auquel il pensait avoir à faire. Bien que comportant toutes les obsessions de son réalisateur, “Elephant Man” est le film le plus classique de David Lynch, et sans aucun doute le digne successeur du “Freaks” de Tod Browning. Séance Vidéodrome, suivie d’une analyse filmique d’environ 45 minutes conçue comme une initiation à la culture cinéphilique, et d’un échange, proposés par Antoine Bourg, enseignant en cinéma et membre de la commission de programmation du Cinématographe.

Cinématographe (Le) 12B Rue des Carmélites Centre-ville Nantes