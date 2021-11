Rixheim Musée du Papier peint Haut-Rhin, Rixheim Ciné-club “Le Bossu de Notre-Dame” dans le cadre du Marché de Noël de Rixheim – 18h30 – Entrée libre Musée du Papier peint Rixheim Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Rixheim

Ciné-club “Le Bossu de Notre-Dame” dans le cadre du Marché de Noël de Rixheim – 18h30 – Entrée libre Musée du Papier peint, 10 décembre 2021, Rixheim. Ciné-club “Le Bossu de Notre-Dame” dans le cadre du Marché de Noël de Rixheim – 18h30 – Entrée libre

Musée du Papier peint, le vendredi 10 décembre à 18:30

_Le Bossu de Notre-Dame_ est un film d’animation produit par Walt Disney Animation Studios. Sorti en 1996, il s’inspire du roman _Notre-Dame de Paris_ de Victor Hugo, publié en 1831. En 2002, une suite sera donnée au film : _Le Bossu de Notre-Dame 2 : Le Secret de Quasimodo_. En l’an de grâce 1482 à Paris, Quasimodo, jeune orphelin contrefait, est le sonneur de Notre-Dame. Il vit reclus dans le clocher sous la férule du puissant juge Frollo, son maitre. Ses seules amies sont les gargouilles la Rocaille, la Muraille et la Volière. Quasimodo rêve de vivre libre au milieu de tous ceux qu’il observe depuis longtemps. Ce moment tant attendu se présente le jour de la fête des fous et, désobéissant à Frollo, il se mêle au peuple venu célébrer la nouvelle année. Projection en écho avec l’exposition temporaire _Perspectives, quand le mur s’habille d’architecture_. Evènement gratuit, réservation obligatoire. Visite du musée possible avant la projection. Renseignements et réservation par téléphone au 03 89 64 24 56 ou par mail : [[musee.papier.peint@orange.fr](mailto:musee.papier.peint@orange.fr)](mailto:musee.papier.peint@orange.fr) Cine-Club en partenariat avec Musées Mulhouse Sud Alsace.

Evènement gratuit, réservation obligatoire.

Le Bossu de Notre-Dame, 1996, 1h31 Musée du Papier peint La Commanderie – 28, rue Zuber 68171 Rixheim Rixheim Haut-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-10T18:30:00 2021-12-10T20:30:00

Détails Catégories d’évènement: Haut-Rhin, Rixheim Autres Lieu Musée du Papier peint Adresse La Commanderie - 28, rue Zuber 68171 Rixheim Ville Rixheim lieuville Musée du Papier peint Rixheim