Vézelay Basilique Sainte-Marie-Madeleine Vézelay, Yonne « Chrétiens d’Orient d’hier et aujourd’hui: aux sources de la foi » Basilique Sainte-Marie-Madeleine Vézelay Catégories d’évènement: Vézelay

Yonne

« Chrétiens d’Orient d’hier et aujourd’hui: aux sources de la foi » Basilique Sainte-Marie-Madeleine, 15 juillet 2021-15 juillet 2021, Vézelay. « Chrétiens d’Orient d’hier et aujourd’hui: aux sources de la foi »

Basilique Sainte-Marie-Madeleine, le jeudi 15 juillet à 15:30

### Conférence donnée par le Fr. Christian Eeckhout, Dominicain, chargé de cours émérite de l’Ecole biblique et archéologique française de Jérusalem.

Entrée libre

Une conférence pour mieux connaître nos frères de Terre Sainte Basilique Sainte-Marie-Madeleine Place de la Basilique, 89450 Vézelay Vézelay Yonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-15T15:30:00 2021-07-15T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Vézelay, Yonne Étiquettes évènement : Autres Lieu Basilique Sainte-Marie-Madeleine Adresse Place de la Basilique, 89450 Vézelay Ville Vézelay lieuville Basilique Sainte-Marie-Madeleine Vézelay