CHOUPYLAND ———- ### 16h à la Coloc éphémère de Noël : 19 av Charles-de-Gaulle Spectacle de marionnettes pour les 2-5 ans (1h) : un petit ours et une princesse présentent leurs chansons. Gratuit Sur réservation avec Mirashop : 06 58 23 44 33

