CHOEUR NOTRE DAME DES EAUX concert Grégorien et chant médiéval Fénery, 2 octobre 2021, Fénery. CHOEUR NOTRE DAME DES EAUX concert Grégorien et chant médiéval 2021-10-02 – 2021-10-02 Eglise 3 Rue de la Poste

Fénery Deux-Sèvres Fénery Polyphonies sacrées et profanes françaises et espagnoles

du IX ème au XVI ème siècle sous la direction de Jean Marie PATARD. Le choeur de Notre Dame des Eaux, dirigé par Jean-Marie PATARD, est né en 1991 dans le Maine et Loire sur les bords de la Sarthe, à Cheffes, près de la chapelle « Notre Dame des Eaux ».

Aujourd’hui composé de choristes venant de la région d’Angers, de Tiercé et de Sablé sur Sarthe, le choeur explore le répertoire grégorien, les polyphonies du Xe au XVIIe siècle.

Il est accompagné par Anne CHARROUX aux flûtes et Florence PIVETEAUD-PAPADOPULOS au violoncelle.

+33 6 98 51 86 47

Il est accompagné par Anne CHARROUX aux flûtes et Florence PIVETEAUD-PAPADOPULOS au violoncelle.

Détails Catégories d’évènement: Deux-Sèvres, Fénery Autres Lieu Fénery Adresse Eglise 3 Rue de la Poste Ville Fénery lieuville 46.68733#-0.36207