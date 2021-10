CHOCOLATE REMIX – BAJA FREQUENCIA (CHINESE MAN RECORDS) – DJ WAKA Makeda, 4 novembre 2021, Marseille.

CHOCOLATE REMIX – BAJA FREQUENCIA (CHINESE MAN RECORDS) – DJ WAKA

Makeda, le jeudi 4 novembre à 20:30

CHOCOLATE REMIX (REGGAETON / PERREO / RAP) + BAJA FREQUENCIA (CUMBIA DIGITALE) + DJ WAKA ✧ CHOCOLATE REMIX ✧ (Argentine) La Grande Dame icône du Latin Rap – Neo Perreo queer debarque au Makeda et vous donne rdv le 4 Novembre 2021 ! Chocolate Remix est le projet solo de la rappeuse, productrice et DJ argentine Romina Bernardo. Nommée par la BBC parmi les 100 femmes les plus innovantes et inspirantes du monde, son titre “Ni una menos” est devenu, en Argentine et ailleurs, un hymne de la lutte contre les violences faites aux femmes. La MC utilise la satire et l’humour à travers différents types de reggaeton, de la vieille école aux fusions avec cumbia, du carioca funk, au dembow, jusqu’au reggae et à électro. Son message est revendicatif, elle bouscule les codes machistes historiques du style. Chocolate Remix sera en tournée en Europe pour défendre son nouvel album “Pajuerana” (release 01.10.21 Goza Records Label) avec un passage au Womex et dans les principales villes de 4 pays européens (France, Espagne, Portugal, Allemagne). ✧ BAJA FREQUENCIA ✧ (Marseille) Les deux producteurs de Baja Frequencia se distinguent grâce à leurs performances scéniques, enrichies par leur installation vidéo. Les premiers shows du groupe leur permettent de gagner la confiance du label Chinese Man Records. S’en suit une série de collaborations avec La Dame Blanche (Cuba), la MC Blimes Brixton (USA), le toaster jamaïcain Skarra Mucci ainsi que l’anglo-parisien Taiwan MC. Leur premier EP de 7 titres, Catzilla, a creusé d’une griffe large et profonde une empreinte modelée par les musiques qu’ils jouaient à leurs débuts, tout en révélant la personnalité solaire et bondissante du duo sudiste. Le titre “Badman a Badman” en featuring avec Skarra Mucci leur a permis de dépasser les frontières et se faire remarquer outre-atlantique. Le groupe revient en force en 2019 avec un nouvel EP, Crisis, suivi de leur premier album : Hot Kats. Ils entament ensuite une grande tournée en France et en Amérique du Sud. En 2020, Baja Frequencia sera présent sur le projet « The Groove Sessions Vol.5 », où ils co-produisent des morceaux avec Chinese Man et Scratch Bandits Crew. Le groupe tournera ensuite avec leurs compères pour défendre cet album en France puis à l’international. ✧ DJ WAKA ✧ (Marseille) Rappeuse, beatmakeuse et DJ, Waka naît au Cameroun puis arrive en France à l’âge de 8 ans. Passionnée de BD et de dessin, elle se tourne vers la musique à l’âge de 20 ans. Elle achète d’abord une guitare avec son premier salaire puis explore la musique électronique et le beatmaking. Rapidement, elle décide d’écrire des textes pour habiller ses prods et compose ses premiers titres de rap. Dj Waka a participé à beaucoup de scènes underground, sur des scènes nationales et internationales. Elle à performé sur plusieurs scènes et festivals à Marseillaises en autre Afropéa en 2018 et 2021 et au Mucem. Son son est sous différentes influences qui viennent essentiellement des musiques noires, son style actuel est l’afro-fusion. INFOS PRATIQUES: Prix : 10€ (en prévente) –> 15€ sur place + adhésion à l’association Orizon Sud* /!\ CB NON ACCEPTÉE A L’ENTRÉE /!\ RÈGLES SANITAIRES • Le Pass sanitaire est obligatoire pour l’accès à l’évènement. Toute personne devra justifier être dans un des trois cas suivants : -une vaccination complète -un test PCR ou antigenique négatif de moins de 72H – les auto tests sont exclus. – un test PCR ou antigénique positif datant de plus de 11 jours et moins de 6 mois. • Port du masque obligatoire (décision du préfet). *Adhésion de 1€

10€ en prévente /15€ sur place / + 1€ d’adhésion

♫♫♫

Makeda 103 rue Ferrari, 13005 Marseille Marseille Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-04T20:30:00 2021-11-04T02:30:00