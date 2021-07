Chminrie avec la conteuse Marie Chiff’mine et le musicien Cédric Malaunais Bazouges-la-Pérouse, 27 juillet 2021-27 juillet 2021, Bazouges-la-Pérouse.

Chminrie avec la conteuse Marie Chiff’mine et le musicien Cédric Malaunais 2021-07-27 – 2021-07-27

Bazouges-la-Pérouse Ille-et-Vilaine

Balade contée et musicale au coeur de la forêt de Villecartier !

La Granjagoul vous convie à la rencontre d’une jardinière de mots et tricoteuse d’imaginaires…

Marie Chiff’mine, artiste nomade bretonne, enchante petits et grands en Bretagne et ailleurs en France ainsi qu’en Ecosse et en Estonie.

Entre le patrimoine oral et la vie, sa parole d’artisane se révèle poétique, drôle, profonde, simple et complice des gens.

La voici en forêt accompagnée du sonnou et chantou Cédric Malaunais pour un duo pétillant !

Réservation conseillée.

Respect des consignes sanitaires : distanciation, masque, gel hydroalcoolique à disposition.

+33 2 99 95 37 99 http://www.mariechiffmine.com/

