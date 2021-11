Ploubazlanec CHEZ GAUD Côtes-d'Armor, Ploubazlanec ROTOR JAMBREKS : ROTOR VS ROBOT CHEZ GAUD Ploubazlanec Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Samedi 27 novembre, 20h30 ROTOR JAMBREKS : ROTOR VS ROBOT * Au commencement, Rotor Jambreks e tait seul. Il ne l’est plus tout à fait.

Accompagne de robots fabrique s en fablab, il part de sormais à la recherche d’un point d’e quilibre entre les possibilite s offertes par ces outils, et la condition de l’homme- orchestre, faite de frugalite et de bricolage.

Pas d’exube rance technologique, donc, dans ce projet transhumano-orchestre . Il s’agit ici d’e voquer l’e poque où informatique et bricolage nume rique ont fait leur entre e dans bon nombre de foyers, dont celui de Rotor Jambreks : les anne es 1990. http://www.rotorjambreks.com/ https://www.facebook.com/rotorjambreks/ https://www.instagram.com/rotorjambreks/ *

samedi 27 novembre – 20h30 à 23h30

CHEZ GAUD 16 Rue du Port Loguivy, 22620 Ploubazlanec

