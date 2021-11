Cheverny Cheverny, Loir et Cher Cheverny, Loir-et-Cher Un Noël époustouflant au Château de Cheverny ! Cheverny, Loir et Cher Cheverny Catégories d’évènement: Cheverny

Loir-et-Cher

Un Noël époustouflant au Château de Cheverny ! Cheverny, Loir et Cher, 1 décembre 2021 10:00, Cheverny. 1 décembre 2021 – 16 janvier 2022 Sur place Horaires : • Du 01/12 au 31/03 : de 10h00 à 17h00 Parking gratuit 0254799629 Noël au Château de Cheverny Quand on dit « Château de Cheverny », on pense « Tintin » bien entendu, mais aussi « Noël ». En effet, depuis vingt-sept ans, le domaine se pare de ses plus beaux atours pour les fêtes de fin d’année.

C’est désormais une tradition : dès le 1er décembre et jusqu’au 16 janvier 2022, les jardins et toutes les pièces du Château seront emplis de décorations de Noël. « Comme tous les ans, l’esprit de Noël prendra possession des lieux, pour la plus grande joie des petits et des grands », explique Constance de Vibraye, propriétaire de Cheverny. « Mais cette année, nous avons tous besoin de rêves et de magie. Nous voulons donc transporter nos visiteurs encore plus loin dans la féérie de Noël. Ainsi, le dimanche 12 décembre, nous leur proposerons une journée au Château tout simplement époustouflante ! »

Jugez plutôt…

Chacun pourra profiter de la matinée pour arpenter les jardins et découvrir les sapins joliment décorés, l’immense livre de contes de Noël, les tasses géantes,… Une visite du Château s’imposera également : du sapin rose aux bonhommes en pain d’épices, dans chaque salle un thème de décoration différent émerveillera chacun, à l’instar de l’incontournable table de la Salle à manger. Pour la pause déjeuner, menus de Noël, sucreries et boissons chaudes seront à déguster dans l’Orangerie ou en plein air. A 14h30 : concert du Chœur d’enfants d’Ile-de-France à l’Orangerie – Fondateur : Francis Bardot – Direction : Raphaëlle Boutillier

A 16h : arrivée du Père Noël et de la Mère Noël en hélicoptère,

Photo call dans la salle des Trophées jusqu’à 20h en présence de lutins. Dès la tombée de la nuit, émerveillement encore et toujours avec la façade du château éclairée aux couleurs de Noël. Horaires : • Du 01/12 au 31/03 : de 10h00 à 17h00

Prix d’entrée au Château et aux jardins : • Adulte : 13,50€ • Enfant de 7 à 14 ans : 9,50 € • Enfant (- de 7 ans) : gratuit • Personne en situation de handicap : gratuit + tarif normal pour l’accompagnateur.

Prix d’entrée uniquement aux jardins : • Adulte : 8€ • Enfant de 7 à 14 ans : 6,50 € • Enfant (- de 7 ans) : gratuit • Personne en situation de handicap : gratuit + tarif normal pour l’accompagnateur. Cheverny, Loir et Cher Château de Cheverny 41700 Cheverny Loir-et-Cher mercredi 1er décembre – 10h00 à 17h00

