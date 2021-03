CHERCHEZ, TROUVEZ, DESSINEZ, 8 juillet 2021-8 juillet 2021, Sillé-le-Guillaume.

CHERCHEZ, TROUVEZ, DESSINEZ 2021-07-08 14:30:00 – 2021-07-08 16:30:00

Sillé-le-Guillaume 72140 Sillé-le-Guillaume

A proximité du Grand Etang de Sillé-le-Guillaume, venez découvrir et/ou approfondir vos connaissances sur la forêt et laissez place à votre créativité et votre imagination à travers un atelier de land art. Ce sera également l’occasion d’ouvrir en grand les oreilles et les yeux : traces, oiseaux, insectes, arbres… La nature est faite de merveilles.

