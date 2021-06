Ingrannes Arboretum des Grandes Bruyères Ingrannes Chênes d’ici et d’ailleurs Arboretum des Grandes Bruyères Ingrannes Catégorie d’évènement: Ingrannes

Chênes d’ici et d’ailleurs Arboretum des Grandes Bruyères, 26 septembre 2021-26 septembre 2021, Ingrannes. Chênes d’ici et d’ailleurs

Arboretum des Grandes Bruyères, le dimanche 26 septembre à 10:00

Visite guidée à 15h avec un dendrologue Le chêne est l’une de essences principales des forêts françaises et nous avons tous un attachement à cet arbre majestueux. Mais saviez-vous qu’il existe près de 600 espèces de chênes et seulement 8 poussent naturellement en France ? Venez découvrir la diversité des chênes asiatiques et surtout américains. Et laissez-vous surprendre par leur variabilité de feuilles, de glands et de bioécologies ! Réservation conseillée

Voir https://www.arboretumdesgrandesbruyeres.fr/

Visite guidée à 15h avec un dendrologue Laissez-vous surprendre par la diversité des chênes asiatiques et surtout américains présents à l’Arboretum des Grandes Bruyères Arboretum des Grandes Bruyères Arboretum des Grandes Bruyères, Ingrannes Ingrannes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-26T10:00:00 2021-09-26T18:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Ingrannes Étiquettes évènement : Autres Lieu Arboretum des Grandes Bruyères Adresse Arboretum des Grandes Bruyères, Ingrannes Ville Ingrannes lieuville Arboretum des Grandes Bruyères Ingrannes