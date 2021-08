Chécy Espace George Sand Chécy, Loiret “Chécy bon d’être ici” et soirée d’ouverture de la saison Espace George Sand Chécy Catégories d’évènement: Chécy

Loiret

“Chécy bon d’être ici” et soirée d’ouverture de la saison Espace George Sand, 17 septembre 2021, Chécy. “Chécy bon d’être ici” et soirée d’ouverture de la saison

Espace George Sand, le vendredi 17 septembre à 19:30

**Présentation de la saison 2021/2022** ————————————— **Pour cette soirée, Jérémy Olivier a carte blanche pour présenter les différentes facettes de son talent. Surprises garanties !** Cacien d’origine, Jérémy OLIVIER a découvert les arts du cirque grâce à Gérard CALVET, professeur de sport au collège Pierre Mendès France et à l’occasion des représentations des Acrostiches (2008) ou des Arrosés (2002) à l’Espace George Sand. Formé à l’école de cirque de Lyon, il y rencontre son acolyte avec lequel il crée leur compagnie Toi d’abord à Toulouse, et leur premier spectacle «Tu viens» en 2009, avec notamment le soutien appuyé du Lido de Toulouse. S’en suivront plusieurs autres créations «Gaspar», «Encore Plus», «La Peur au Ventre» et plusieurs missions de regard extérieur, de mises en scène sur du jeu de clown.. Sa marque de fabrique : il choisit des personnages fragiles, de milieu rural, qui présentent avec poésie et tendresse leurs tumultes intérieurs en réalisant des performances ou prouesses physiques et circassiennes.

Gratuit sur réservation et placement libre – présentation du passe sanitaire

Espace George Sand 1 place du vieux pavé Chécy Loiret

2021-09-17T19:30:00 2021-09-17T23:00:00

