Chaussons Les Vallées de la Vanne, 30 juillet 2021-30 juillet 2021, Les Vallées de la Vanne.

Chaussons 2021-07-30 – 2021-07-30 Le Maquis de Vareilles 4 Rue de l’Érable

Les Vallées de la Vanne Yonne Les Vallées de la Vanne

contact@lemaquisdevareilles.fr +33 3 86 88 31 15 https://lemaquisdevareilles.fr/

Formé au tout début du confinement 2020, Chaussons est un duo improvisé. Cathy au saxophone alto (et autres instruments à vents) et Howie à la basse électrique utilisent aussi des objets du quotidien et tout ce qui leur tombe sous la main. Leur musique est à la fois espiègle, rageuse et sensible. Elle virevolte d’une extrême exubérance à une délicatesse sobre et clairsemée ; elle peut s’accrocher, tenir bon la barre ou simplement laisser aller avec un semblant de désinvolture. Un concert unique.

