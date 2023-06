L’Explorateur : Rendez-vous insolite – Découverte du cyanotype Chaussée Lamandé Le Havre, 2 juillet 2023, Le Havre.

Le Havre,Seine-Maritime

L’Explorateur été 2023 – Rendez-vous insolite – Découverte du cyanotype

Profitez de la sérénité et de la paix accordées par le jardin japonais pour vous livrer à un atelier artistique dédié au cyanotype. Cette technique – basée sur la révélation de l’image par la lumière du soleil – sera l’occasion parfaite d’être en adéquation avec la flore présente sur place.

Atelier encadré par l’artiste plasticienne Hélène Pesquet.

A partir de 8 ans – Durée : 2h

Tarif : 6€

Réservation obligatoire.

2023-07-02 à 10:00:00 ; fin : 2023-07-02 12:00:00. .

Chaussée Lamandé

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie



L’Explorateur Summer 2023 – Unusual rendezvous – Cyanotype discovery

Take advantage of the serenity and peace afforded by the Japanese garden to indulge in an artistic workshop dedicated to cyanotype. This technique – based on the revelation of the image by sunlight – will be the perfect opportunity to get in tune with the flora present on site.

Workshop led by visual artist Hélène Pesquet.

Ages 8 and up – Duration: 2 hours

Price: 6?

Reservation required

L’Explorateur Verano 2023 – Un encuentro insólito – Descubrir la cianotipia

Aproveche la serenidad y la paz que le ofrece el jardín japonés para entregarse a un taller artístico dedicado a la cianotipia. Esta técnica -basada en la revelación de la imagen por la luz del sol- será la ocasión perfecta para ponerse en sintonía con la flora presente in situ.

Taller dirigido por la artista visual Hélène Pesquet.

A partir de 8 años – Duración: 2 horas

Precio: 6?

Imprescindible reservar

L’Explorateur Sommer 2023 – Ungewöhnliche Verabredung – Entdeckung der Cyanotypie

Nutzen Sie die Ruhe und den Frieden des Japanischen Gartens, um an einem künstlerischen Workshop zur Cyanotypie teilzunehmen. Diese Technik, die auf der Enthüllung des Bildes durch Sonnenlicht beruht, ist die perfekte Gelegenheit, sich mit der Pflanzenwelt vor Ort zu beschäftigen.

Der Workshop wird von der bildenden Künstlerin Hélène Pesquet geleitet.

Ab 8 Jahren – Dauer: 2 Stunden

Preis: 6 ?

Reservierung erforderlich

Mise à jour le 2023-06-02 par Normandie Tourisme / Attitude Manche