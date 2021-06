Gien Château-musée de Gien Gien, Loiret Château(x) de Gien, redécouvertes archéologiques Château-musée de Gien Gien Catégories d’évènement: Gien

L’exposition Château(x) de Gien, redécouvertes archéologiques, permet, de manière inédite, de lever le voile sur les fouilles menées entre 2013 et 2017 lors des travaux de restauration du château. Le service d’Archéologie préventive du Département du Loiret présente, pour la première fois, une rétrospective de l’évolution du promontoire. Des objets exceptionnels de fouilles archéologiques d’autres sites comme Bourges, Saint-Amand-en-Puisaye et de Mayenne compléteront les propos. **Cycle de conférences :** * **vendredi 2 juillet à 18 h 30 :** le château de Gien, recherches archéologiques, par Mélinda Bizri, ingénieure d’études en archéologie ; * **samedi 7 août à 15 h 30 :** présentation et missions du service d’Archéologie préventive du Loiret ; * **dimanche 5 septembre à 15 h 30 :** histoire(s) du château de Montargis : destin d’un château royal de la révolution industrielle à la résidence bourgeoise (1785-1898), par Frédéric Pige responsable des Fonds historiques et généalogiques aux Archives départementale du Loiret, docteur en histoire ; * **samedi 18 septembre à 15 h 30 :** dans les coulisses des fouilles de Gien, par le service d’Archéologie préventive du Loiret.

Entrée libre sur prix d’un tarif d’entrée du musée (8€ tarif plein ; 5€ tarif réduit)

Domaine seigneurial depuis toujours, les châteaux successifs de Gien ont laissé leur empreinte dans le sol et la pierre au fil des siècles Château-musée de Gien Place du château, Gien Gien La Petite Anesse Loiret

