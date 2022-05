Château du Clos Lucé – Parc Leonardo da Vinci Amboise Amboise Catégories d’évènement: Amboise

Indre-et-Loire

Château du Clos Lucé – Parc Leonardo da Vinci Amboise, 10 juin 2022, Amboise. Château du Clos Lucé – Parc Leonardo da Vinci Amboise

2022-06-10 – 2022-09-20

Amboise Indre-et-Loire Le château du Clos Lucé consacre une exposition-évènement au Saint Jérôme de Léonard de Vinci, chef-d’œuvre inachevé.

Ce tableau, prêt exceptionnel des Musées du Vatican, montre l’érudit du IVème siècle et traducteur de la Bible de l’hébreu en latin durant sa pénitence dans le désert.

Léonard dépouille la représentation de tout artifice et représente le saint glabre, les traits émaciés, vêtu de haillons, sans le livre sacré. Seul demeure le sentiment religieux. Ce tableau parle autant de la spiritualité de Léonard que de la dévotion de saint Jérôme. Le château du Clos Lucé consacre une exposition-évènement au Saint Jérôme de Léonard de Vinci, chef-d’œuvre inachevé. infos@vinci-closluce.com +33 2 47 57 00 73 https://www.vinci-closluce.com/ Le château du Clos Lucé consacre une exposition-évènement au Saint Jérôme de Léonard de Vinci, chef-d’œuvre inachevé.

