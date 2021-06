Saint-Émilion Saint-Émilion Gironde, Saint-Émilion Château Champion : Portes Ouvertes et Pique-Nique des Vignerons Indépendants Saint-Émilion Saint-Émilion Catégories d’évènement: Gironde

Saint-Émilion

Château Champion : Portes Ouvertes et Pique-Nique des Vignerons Indépendants Saint-Émilion, 18 juin 2021-18 juin 2021, Saint-Émilion. Château Champion : Portes Ouvertes et Pique-Nique des Vignerons Indépendants 2021-06-18 11:00:00 – 2021-06-20 18:00:00

Saint-Émilion Gironde Saint-Émilion 8 EUR Vendredi 18 Juin

>11H00 Balade Nature & Vins?

>12H00-14H00 Déjeuner Pique-Nique?

>15H00 Atelier hôtel à insectes?

Samedi 19 Juin

>11H00 Balade Nature & Vins?

>16H30 Atelier dégustation Vers&Vins?

Dimanche 20 Juin

>11H00 Balade Nature & Vins?

>15H00 Atelier hôtel à insectes? Vendredi 18 Juin

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Saint-Émilion Étiquettes évènement : Autres Lieu Saint-Émilion Adresse Ville Saint-Émilion lieuville 44.9102#-0.1362